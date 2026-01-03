Sábado – Pense por si

Portugal

José Luís Carneiro pede salvaguarda dos portugueses na Venezuela e apela às Nações Unidas

Lusa 10:33
As mais lidas

Líder do PS está preocupado com a situação no país.

O líder do PS apelou este sábado às Nações Unidas e autoridades internacionais para que salvaguardem o direito internacional na Venezuela, manifestando apoio ao Governo nas diligências que defendam a comunidade portuguesa e a cooperação europeia para travar o conflito.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS Lusa

"Quero manifestar, em primeiro lugar, a minha total solidariedade à comunidade portuguesa na Venezuela, que certamente está a viver momentos de grande apreensão quanto ao seu futuro imediato, à salvaguarda das pessoas, à salvaguarda dos seus bens", disse José Luís Carneiro, em declarações à agência Lusa.

O líder do PS deixou um "apelo às Nações Unidas e às autoridades internacionais" para que garantam a proteção de direitos fundamentais e a salvaguarda do direito internacional naquele país "porque é inaceitável qualquer intervenção feita à margem do direito internacional".

Artigos Relacionados

"Aquilo que transmiti ao senhor ministro [dos Negócios Estrangeiros] é que conta com o PS para apoiar todas as diligências que sejam necessárias para garantir a salvaguarda e a defesa da comunidade portuguesa, para garantir a defesa do direito internacional e a cooperação com os parceiros europeus para estancar o conflito", referiu, dando conta que já tinha sido contactado pelo Governo.

Carneiro deixou ainda uma palavra de apoio e de solidariedade aos serviços consulares e diplomáticos portugueses num momento "de grande incerteza e de grande inquietude".

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após , e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Entretanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, , após os Estados Unidos terem realizado um "ataque em grande escala" no país.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Ministro (governo) Defesa Direitos fundamentais Governo Venezuela Organização das Nações Unidas José Luís Carneiro Partido Socialista Estados Unidos Nicolás Maduro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

José Luís Carneiro pede salvaguarda dos portugueses na Venezuela e apela às Nações Unidas