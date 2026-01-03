José Luís Carneiro pede salvaguarda dos portugueses na Venezuela e apela às Nações Unidas

Líder do PS está preocupado com a situação no país.
O líder do PS apelou este sábado às Nações Unidas e autoridades internacionais para que salvaguardem o direito internacional na Venezuela, manifestando apoio ao Governo nas diligências que defendam a comunidade portuguesa e a cooperação europeia para travar o conflito.
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS Lusa
"Quero manifestar, em primeiro lugar, a minha total solidariedade à comunidade portuguesa na Venezuela, que certamente está a viver momentos de grande apreensão quanto ao seu futuro imediato, à salvaguarda das pessoas, à salvaguarda dos seus bens", disse José Luís Carneiro, em declarações à agência Lusa.
O líder do PS deixou um "apelo às Nações Unidas e às autoridades internacionais" para que garantam a proteção de direitos fundamentais e a salvaguarda do direito internacional naquele país "porque é inaceitável qualquer intervenção feita à margem do direito internacional".
"Aquilo que transmiti ao senhor ministro [dos Negócios Estrangeiros] é que conta com o PS para apoiar todas as diligências que sejam necessárias para garantir a salvaguarda e a defesa da comunidade portuguesa, para garantir a defesa do direito internacional e a cooperação com os parceiros europeus para estancar o conflito", referiu, dando conta que já tinha sido contactado pelo Governo.
Carneiro deixou ainda uma palavra de apoio e de solidariedade aos serviços consulares e diplomáticos portugueses num momento "de grande incerteza e de grande inquietude".
O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.
Entretanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país, após os Estados Unidos terem realizado um "ataque em grande escala" no país.
