Presidente do Governo da Madeira acompanha situação na Venezuela

Através de contactos diretos com a comunidade madeirense naquele país.
O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou este sábado estar a acompanhar a situação na Venezuela, através de contactos diretos com a comunidade madeirense naquele país, e apelou à calma e tranquilidade.
Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da MadeiraTiago Petinga/Lusa
Numa nota de imprensa divulgada, o do chefe do executivo madeirense adianta que "logo pelas oito horas fez questão de procurar saber, 'in loco', o que se estava a passar na Venezuela, manifestando preocupação com os acontecimentos naquele país e, sobretudo, com a comunidade madeirense".
O governante adianta que também falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
"O presidente do Governo Regional apela à calma e tranquilidade, sublinhando que a Região e Portugal estão a acompanhar a par e passo tudo o que se passa", lê-se no documento.
A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil, integrando muitos milhares de madeirenses.
“Tenho esperança que aquele país volte a ser livre”: portugueses sobre detenção de Maduro na Venezuela
Fortes explosões, atribuídas aos Estados Unidos, atingiram hoje cerca das 02:00 locais (06:00 em Lisboa) a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.
O Governo da Venezuela denunciou hoje uma "gravíssima agressão militar" após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.
