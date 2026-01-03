Trump diz que Maduro e a mulher foram capturados: vice-presidente da Venezuela exige "prova de vida"

Presidente dos Estados Unidos garante que ambos foram levados para fora do país.

Donald Trump confirmou esta manhã o ataque das forças dos Estados Unidos à Venezuela, adiantando que o presidente Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, "foram capturados" e levados para fora do país.



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro AP

"Os Estados Unidos levaram a cabo um ataque de larga escala bem sucedido contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a mulher, capturado e retirado do país", escreveu o presidente norte-americano na rede social 'Truth Social', não adiantando para onde o líder venezuelano foi levado.

Trump anunciou ainda uma conferência de imprensa para esta tarde em Mar-a-Largo, na Flórida, onde passou as festividades de Ano Novo.

Entretanto, numa breve declaração ao 'The New York Times' sobre a missão de captura do presidente venezuelano, Donald Trump considerou que foi "brilhante". "Muito bom planeamento, tropas excelentes e pessoas excelentes", disse o presidente dos Estados Unidos. "Foi uma operação brilhante, na verdade."

Prova de vida

Entretanto, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, fala num "ataque brutal" e diz que ninguém sabe onde se encontram Nicolás Maduro e a mulher. "Desconhecemos o paradeiro do presidente Maduro e da primeira dama. Exigimos ao governo do presidente Donald Trump uma prova de vida imediata", exclamou, falando ainda em "voracidade energética" por parte dos Estados Unidos como justificação para o sucedido na última madrugada.

#ENVIVO ???? | Delcy Rodríguez: “La cuna del Libertador fue atacada. Ante esta situación, nosotros desconocemos el paradero del presidente Maduro. Exigimos a Donald Trump fe de vida del presidente Maduro. Pueblo a la calle”



Recorde-se que pelo menos sete explosões foram ouvidas por volta das 2h00 da manhã locais este sábado (6h00 em Lisboa) em Caracas, capital da Venezuela. A população ouviu também o som de aviões a sobrevoar a cidade a baixa altitude e saiu para a rua. O governo de Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de atacar alvos civis e instalações militares com o intuito de se apoderar "do petróleo e dos minerais do país".

