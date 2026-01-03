Sábado – Pense por si

Governo português "acompanha ao minuto" situação na Venezuela

País denunciou uma "gravíssima agressão militar" por parte dos Estados Unidos.

LPortugal está "a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto", disse à Lusa uma fonte do Governo, , que denunciou uma "gravíssima agressão militar".

Venezuela em alerta
De acordo com a mesma fonte, as autoridades portuguesas estão em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil.

Fortes explosões, atribuídas aos Estados Unidos, atingiram hoje cerca das 02:00 locais (06:00 em Lisboa) a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Fortes explosões ouvidas em Caracas: governo de Maduro fala em 'ataque imperialista' dos EUA
Fortes explosões ouvidas em Caracas: governo de Maduro fala em "ataque imperialista" dos EUA

