Marcelo acompanha situação na Venezuela em articulação com Ministério dos Negócios Estrangeiros

Após as explosões ouvidas durante a madrugada em Caracas.

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

O Presidente da República está a acompanhar a situação na Venezuela, em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, após explosões em Caracas, que denunciou uma agressão dos Estados Unidos da América.



Militares saíram à rua na Venezuela depois das explosões AP

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "está a acompanhar a situação na Venezuela em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros", Paulo Rangel, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Fonte do Governo PSD/CDS-PP disse à Lusa que as autoridades portuguesas estão "a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto", em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus.