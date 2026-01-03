Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo acompanha situação na Venezuela em articulação com Ministério dos Negócios Estrangeiros

Lusa 09:12
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Após as explosões ouvidas durante a madrugada em Caracas.

O Presidente da República está a acompanhar a situação na Venezuela, em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, após explosões em Caracas, que denunciou uma agressão dos Estados Unidos da América.

Militares saíram à rua na Venezuela depois das explosões
Militares saíram à rua na Venezuela depois das explosões AP

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "está a acompanhar a situação na Venezuela em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros", Paulo Rangel, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Fonte do Governo PSD/CDS-PP disse à Lusa que as autoridades portuguesas estão "a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto", em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Ministro (governo) Governo Venezuela Marcelo Rebelo de Sousa Ministério dos Negócios Estrangeiros Caracas Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo acompanha situação na Venezuela em articulação com Ministério dos Negócios Estrangeiros