Países vizinhos estão preocupados com ataque à Venezuela: Cuba fala em ataque "criminoso"

Trump garante que Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro e a sua mulher.
Os ataques dos Estados Unidos desta madrugada à Venezuela, entretanto já confirmados por Donald Trump, que diz ter capturado Nicolás Maduro, estão a preocupar os países vizinhos, que deixam apelos à paz na região.
Gustavo Petro, presidente da ColômbiaEPA
O presidente da Colômbia condenou nas redes sociais o sucedido, rejeitando "qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar a população civil em risco".
"O Governo da República da Colômbia observa com profunda preocupação os relatos de explosões e atividades aéreas invulgares registadas nas últimas horas na República Bolivariana da Venezuela, bem como a consequente escalada da tensão na região. A Colômbia reafirma o seu compromisso inabalável com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, em particular o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados, a proibição do uso ou da ameaça de força e a resolução pacífica de litígios internacionais. Neste sentido, o Governo colombiano rejeita qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil", escreveu o Presidente Gustavo Petro na rede social 'X'.
"Como medida preventiva, o Governo Nacional implementou ações para proteger a população civil, preservar a estabilidade na fronteira colombiano-venezuelana e atender prontamente a quaisquer potenciais necessidades humanitárias ou migratórias, em coordenação com as autoridades locais e os organismos competentes", prosseguiu Gustavo Petro. "A República da Colômbia reitera a sua convicção de que a paz, o respeito pelo direito internacional e a proteção da vida e da dignidade humana devem prevalecer sobre qualquer forma de conflito armado. Que Bolívar proteja o povo venezuelano e os povos da América Latina."
El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.
Já Cuba, pela voz do seu Presidente, Miguel Díaz-Canel, fala num "ataque criminoso". "Cuba denuncia e exige urgentemente uma reação da comunidade internacional contra o ataque criminoso dos Estados Unidos à Venezuela. A nossa zona de paz está a ser brutalmente atacada. Terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América”, escreveu, também no 'X'.
#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.
