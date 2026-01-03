Países vizinhos estão preocupados com ataque à Venezuela: Cuba fala em ataque "criminoso"

Os ataques dos Estados Unidos desta madrugada à Venezuela, entretanto já confirmados por Donald Trump, que diz ter capturado Nicolás Maduro, estão a preocupar os países vizinhos, que deixam apelos à paz na região.



O presidente da Colômbia condenou nas redes sociais o sucedido, rejeitando "qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar a população civil em risco".

"O Governo da República da Colômbia observa com profunda preocupação os relatos de explosões e atividades aéreas invulgares registadas nas últimas horas na República Bolivariana da Venezuela, bem como a consequente escalada da tensão na região. A Colômbia reafirma o seu compromisso inabalável com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, em particular o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados, a proibição do uso ou da ameaça de força e a resolução pacífica de litígios internacionais. Neste sentido, o Governo colombiano rejeita qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil", escreveu o Presidente Gustavo Petro na rede social 'X'.

"Como medida preventiva, o Governo Nacional implementou ações para proteger a população civil, preservar a estabilidade na fronteira colombiano-venezuelana e atender prontamente a quaisquer potenciais necessidades humanitárias ou migratórias, em coordenação com as autoridades locais e os organismos competentes", prosseguiu Gustavo Petro. "A República da Colômbia reitera a sua convicção de que a paz, o respeito pelo direito internacional e a proteção da vida e da dignidade humana devem prevalecer sobre qualquer forma de conflito armado. Que Bolívar proteja o povo venezuelano e os povos da América Latina."

Já Cuba, pela voz do seu Presidente, Miguel Díaz-Canel, fala num "ataque criminoso". "Cuba denuncia e exige urgentemente uma reação da comunidade internacional contra o ataque criminoso dos Estados Unidos à Venezuela. A nossa zona de paz está a ser brutalmente atacada. Terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América”, escreveu, também no 'X'.

