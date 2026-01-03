Embaixada de Portugal em Caracas pede a portugueses "que fiquem em casa"

"A Embaixada de Portugal em Caracas e os Consulados-Gerais em Caracas e Valência apelam à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter tranquila e em casa, atendendo ao estado de emergência declarado pelas Autoridades Venezuelanas. Neste sentido, no âmbito da sua missão de apoio permanente à Comunidade Portuguesa residente na Venezuela, os Consulados-Gerais de Portugal em Caracas e Valência colocam à disposição canais destinados a situações urgentes, reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência dos seus cidadãos", pode ler-se na página da embaixada no Facebook.
A embaixada deixa depois uma série de contactos que podem ser utilizados em caso de emergência. "Recomenda-se que os cidadãos nacionais residentes na Venezuela mantenham os seus contactos atualizados, a fim de garantir uma comunicação eficaz e atempada com os serviços consulares portugueses sempre que se revele necessário.?"
Recorde-se que pelo menos sete explosões foram ouvidas por volta das 2h00 da manhã locais este sábado (6h00 em Lisboa) em Caracas, capital da Venezuela. A população ouviu também o som de aviões a sobrevoar a cidade a baixa altitude e saiu para a rua. O governo de Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de atacar alvos civis e instalações militares com o intuito de se apoderar "do petróleo e dos minerais do país".
Entretanto, Donald Trump deu conta, numa publicação partilhada na rede social 'Truth Social' que os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro e a Mulher.
