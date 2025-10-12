Primeiro-ministro apela ao voto em "dia muito importante"

Para Luís Montenegro, estas eleições apresentam aos votantes um "registo de maior proximidade dos problemas mais prementes das vidas das famílias".

O primeiro-ministro apelou hoje ao voto dos portugueses num "dia muito importante para a democracia", numas eleições autárquicas em que se decide muito do "futuro, prosperidade e sucesso do país".



"Este é um dia muito importante para a nossa democracia. É altura de fazer o apelo a todos os portugueses para virem às urnas escolherem os seus autarcas, seja para assembleias de freguesia, seja para câmaras municipais e assembleias municipais. O futuro do país, a prosperidade e sucesso do país, também depende muito das escolhas" que hoje forem tomadas, afirmou.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas poucos minutos após votar, na Escola Básica n.º 2 de Espinho, no distrito de Aveiro, pouco depois das 09:00.

Para Luís Montenegro, estas eleições apresentam aos votantes um "registo de maior proximidade dos problemas mais prementes das vidas das famílias".

"O meu desejo, para além de que decorra com toda a tranquilidade, é que o nível de participação possa ser elevado. Tradicionalmente, têm maior participação, porque este registo de proximidade traz motivação adicional. Desejo que os portugueses, a pensar no futuro e na capacidade que a partir de uma autarquia se tem de mudar a sociedade para melhor, possam exercer o seu direito, que também é um dever cívico", declarou.

Questionado sobre a mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Montenegro concordou com a ideia de que no poder local se decide muita da execução do "elevadíssimo nível de investimento público que haverá nos próximos anos".

Depois de votar, o primeiro-ministro vai passar o dia com a família, segundo revelou, após duas semanas de campanha, antes de acompanhar os resultados eleitorais na sede distrital do Porto, uma vez que a nacional, em Lisboa, se encontra em obras.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Dos 9.303.840 eleitores inscritos, 9.262.722 são nacionais e, dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.