Joe Berardo processa bancos e exige €900 milhões

Ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

03 de maio Sofia Oliveira com Leonor Riso

04 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Joe Berardo avançou com uma ação em tribunal contra os bancos e exige €900 milhões de euros: €800 milhões para compensar a Fundação José Berardo, e €100 milhões por danos morais.







Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o Diário de Notícias , a ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contra o BCP, CGD BES e Novo Banco. Berardo acusa ainda o governo de "conluio" para ficar com a coleção de arte.