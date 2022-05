Homem de 19 anos é suspeito de homicídio qualificado. O outro suspeito do crime é o pai do jovem, que ainda se encontra em fuga.

Detido suspeito de homicídio em festa no Dragão

Foi detido o suspeito de homicídio no Porto. O homem de 19 anos foi preso pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte e é suspeito da prática do crime de homicídio qualificado.

"Os factos ocorreram na madrugada do dia 08.05.2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima. Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés", indica a PJ em comunicado.

"Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte. Em ato contínuo, todo o grupo agressor dispersou, tendo-se o arguido colocado em fuga", adianta.

O detido, de 19 anos, empregado de limpeza, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



O suspeito é filho de um elemento da claque Super Dragões, também procurado pelo mesmo crime. De acordo com o Correio da Manhã, o homicídio está relacionado com um conflito anterior. A vítima mortal tinha 26 anos.