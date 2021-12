Cauções milionárias. 'Parece que jogamos um Benfica-Porto'

João Paulo Batalha e Paulo de Morais veem na caução de seis milhões um "sinal positivo". Advogados criticam aleatoriedade do valor e dizem que parece assistir-se a um "Benfica-Porto com alguns magistrados judiciais".

O juiz Carlos Alexandre decretou uma caução de seis milhões de euros para o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, no âmbito do processo EDP. A maior de sempre aplicada em Portugal. João Paulo Batalha e Paulo de Morais veem neste valor um sinal positivo que a justiça dá aos portugueses, mostrando que encara de forma séria o problema da corrupção.

João Paulo Batalha, consultor em advocacia social, transparência, governança e anticorrupção, acredita que neste caso concreto, uma caução desta dimensão é um indício de que o Ministério Público "recolheu provas muito sólidas em relação aos crimes de que Manuel Pinho é suspeito".



A verdade é que esta é a caução mais alta alguma vez imposta. O anterior "recorde" era detido por Joe Berardo (cinco milhões de euros), seguido de Luís Filipe Vieira e Ricardo Salgado, ambos com cauções de três milhões de euros. Batalha regista a coincidência destes casos terem ligações entre si e lidarem com "o núcleo de uma rede de corrupção que tomou conta do Estado Português durante muito tempo e que ainda não foi inteiramente desmantelada".