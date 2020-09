João Ferreira é o candidato do PCP às eleições presidenciais

O eurodeputado João Ferreira é o candidato do PCP nas eleições presidenciais de 2021, anunciou hoje o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa.

"A nossa candidatura é para ir até ao fim", afirmou Jerónimo de Sousa no final de uma reunião do comité central do partido, recusando a ideia de que esta é "uma candidatura para desistir" para dar mais hipóteses a um concorrente à esquerda.

Sem dizer o que aconteceu na reunião, o líder do PCP afirmou que o documento sobre as eleições e o candidato às presenciais foi aprovado "por unanimidade".

João Ferreira, biólogo, 41 anos, é eurodeputado do PCP e vereador da CDU na Câmara de Lisboa.

A seis meses do fim do mandato do atual Presidente da República, são já oito os pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa.

São eles o deputado André Ventura (Chega), o advogado e fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves, o líder do Partido Democrático Republicano (PDR), Bruno Fialho, a eurodeputada e dirigente do BE Marisa Matias, a ex-deputada ao Parlamento Europeu e dirigente do PS Ana Gomes, Vitorino Silva (mais conhecido por Tino de Rans), o ex-militante do CDS Orlando Cruz e a partir de hoje João Ferreira, do PCP.