JMJ: Governo apela ao respeito pelos direitos humanos da comunidade LGBTI+

A secretária de Estado da Igualdade apelou esta sexta-feira ao respeito pelos direitos humanos das pessoas LGBTI+ e ao princípio constitucional da igualdade, depois dos desacatos numa paróquia de Lisboa, onde decorria uma eucaristia direcionada a esta comunidade.







A PSP registou na quinta-feira "uma desordem na Igreja Paroquial da Encarnação da Ameixoeira", onde o "pároco local informou que um grupo de indivíduos estava a importunar a celebração de uma cerimónia religiosa para a comunidade LGBTQIA+" no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa até domingo."Confirmou-se a presença de 12 indivíduos, que se mantiveram calmos e ordeiros perante a presença policial. Foi elaborado o respetivo expediente", indicou o Sistema de Segurança Interna (SSI).Em nota divulgada hoje pelo seu gabinete, a secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, "apela à consciencialização social e sublinha ser imprescindível nesta fase garantir que todas as pessoas possam viver em segurança e liberdade"."Tendo em conta que, infelizmente, não se tratou de um episódio único nesta Jornada Mundial da Juventude - que convoca todas as pessoas para um desígnio comum no combate ao discurso de ódio e à violência contra todas as pessoas -, torna-se importante recordar que as pessoas LGBTI+ são dos grupos de pessoas mais estigmatizadas e alvo de episódios de violência com base na orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, tal como dá conta, designadamente, a agenda mediática", lê-se na nota.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.