Papa Francisco em Fátima: "Igreja não tem portas para que todos possam entrar"

O Papa Francisco disse hoje, em Fátima, que "a Igreja não tem portas para que todos possam entrar" e reafirmou que é um espaço para todos.





"A Capelinha onde nos encontramos constitui uma bela imagem da Igreja, acolhedora, sem portas. A Igreja não tem portas para que todos possam entrar. E aqui, também, podemos insistir que todos podem entrar, porque esta é a casa da Mãe", disse Francisco, referindo que "uma Mãe tem sempre o coração aberto, para todos os filhos, todos, todos, todos, sem exceção".Na quinta-feira, na cerimónia de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, Francisco afirmou que "na Igreja há espaço para todos"."Amigos, quero ser claro convosco, que sois alérgicos à falsidade e à palavra vazia. Na Igreja, há espaço para todos, para todos. Na Igreja, ninguém sobra, ninguém está a mais, há espaço para todos, assim como somos", declarou o líder da Igreja Católica, no Parque Eduardo VII.O Papa Francisco chegou hoje a Fátima às 08:35 para uma visita de duas horas ao Santuário, que sobrevoou antes de aterrar, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.Dedicou hoje aos bebés a viagem lenta de papamóvel entre o heliporto de Fátima e o Santuário, que demorou quase uma hora, num trajeto em que saudou também os milhares de peregrinos que acompanharam o trajeto.Francisco está hoje em Fátima durante duas horas para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia, no âmbito da sua deslocação de cinco dias a Lisboa para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior evento da Igreja Católica.O líder da Igreja, que ainda hoje estará de novo na capital portuguesa para uma vigília, chegou à Capelinha das Aparições às 09:12, com dois ramos de flores nas mãos.Após entrar na Capelinha das Aparições, Francisco deteve-se em silêncio em frente à imagem da Virgem de Fátima durante cerca cinco minutos e ofereceu o Rosário de Ouro ao Santuário.Fora da Capelinha, alguns milhares de peregrinos aplaudiam, mas também se silenciaram, num momento de particular emoção para os fiéis.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.