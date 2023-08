JMJ. Papa Francisco recebido em Fátima por milhares de pessoas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Papa Francisco chegou hoje a Fátima às 08:35 para uma visita de duas horas ao Santuário, que sobrevoou antes de aterrar, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.







JOAO RELVAS/LUSA/POOL

O Papa Francisco dedicou hoje aos bebés a viagem lenta de papamóvel entre o heliporto de Fátima e o Santuário, que demorou quase uma hora, num trajeto em que saudou também os milhares de peregrinos que acompanharam o trajeto.Francisco está hoje em Fátima durante duas horas para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia, no âmbito da sua deslocação de cinco dias a Lisboa para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerado o maior evento da Igreja Católica.O líder da Igreja, que ainda hoje estará de novo na capital portuguesa para uma vigília, chegou à Capelinha das Aparições às 09:12, com dois ramos de flores nas mãos.Após entrar na Capelinha das Aparições, Francisco deteve-se em silêncio em frente à imagem da Virgem de Fátima durante cerca cinco minutos e ofereceu o Rosário de Ouro ao Santuário.Fora da Capelinha, alguns milhares de peregrinos aplaudiam, mas também se silenciaram, num momento de particular emoção para os fiéis.Depois do terço, o Papa dirigirá uma palavra aos peregrinos e regressará a Lisboa, onde deverá chegar às 11:50.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.