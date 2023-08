JMJ. Dormidas em ginásio, duches no recreio e opções vegan

Nesta escola os peregrinos dormem no chão, em sacos-cama. Eles tomam banho de água fria, lá fora; elas têm a água quente do balneário. Ninguém perde o ânimo. A SÁBADO acompanhou as primeiras horas de uma escola que acolhe peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Benfica.