Músicas de Karol G e 6ix9ine na JMJ causam polémica em Espanha

Viendo el festival de ayer por la noche de la JMJ en Estoril, se escuchan varias canciones como: Tusa (Karol G), Quevedo Bzrp music sessions Vol 52, 6ix9ine (Bebé) y una creo que de Ozuna que no he sabido encontrar. Me parece tristísimo que en un encuentro católico se pongan...