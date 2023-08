Caso Altice. As escutas ao alvo Jorge Mendes

Com o telefone sob escuta telefónica, os investigadores do fisco apanharam uma conversa entre Luís Filipe Vieira (LFV), o então presidente do Benfica, e o empresário Jorge Mendes. Na conversa resumida que foi transcrita no volume 5 do agora processo Altice (Operação Picoas) Vieira e Mendes falaram daquilo que o presidente dos encarnados via no fim de 2018 como a “parceria perfeita” com a Gestifute, ou quase perfeita porque também se queixava que havia um problema: as contratações que o Benfica faria a Mendes. Mas isso não impediu que o empresário perguntasse a Vieira se podia “colocar um jogador no Benfica à sua responsabilidade (…) por 3,5 a 4,5 milhões”.