Desde que se tornou juiz, com apenas 26 anos, que Carlos Alexandre é o pesadelo para o lado dos réus. Responsável pelo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), é conhecido por autorizar a maioria das diligências pedidas pelos procuradores e levar a julgamento os suspeitos acusados pelo Ministério Público. Ficou conhecido por ter decidido a prisão preventiva do antigo primeiro-ministro José Sócrates mas é muito mais do que isso que o define.

O "superjuiz", alcunha ganha precisamente pela sua contribuição na Operação Marquês, já salientou que não gosta do epíteto que se lhe colocou. "Esta coisa do 'superjuiz' tem de parar, porque não me revejo nela e cria muitos anticorpos", declarou em Maio do ano passado. "Quem investiga em Portugal é o Ministério Público, não a instrução", concretizou.

Nascido no seio de uma família humilde em Mação, estudou através da Telescola e ajudava o pai nas férias, trabalhando como carteiro e nas obras. Descrito como "um homem de têmpera rude, sério e honrado", foi bombeiro e é sportinguista assumido, sendo conhecido por o "Lagarto" na sua terra natal. Como católico devoto, regressa sempre a esse local para as comemorações do Terço da Farinheira, na noite de Sexta-feira Santa.

Completou a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, passou pela Polícia Judiciária Militar, ingressou na magistratura judicial e esteve em Sintra antes de chegar ao TCIC no Departamento Central de Investigação e Acção Penal em Lisboa.

Aí, é conhecido pela sua indumentária: curta, inversamente proporcional à sua obsessão pela poupança. Carlos Alexandre não gasta dinheiro com coisas que considera supérfluas. E faz tudo para não se meter em aventuras que depois não pode pagar. Nem no dia do seu casamento entrou em exageros, como já contava a SÁBADO numa edição especial publicada em Abril de 2014.

A cerimónia civil aconteceu na conservatória de Oeiras, a 5 de Dezembro de 1986, quando este estagiava no Tribunal da Relação de Évora e vivia em casa da futura sogra, no Alandroal. Alexandre e Felisbela, a sua mulher, organizaram um almoço modesto num restaurante para apenas cerca de 20 amigos e familiares. Hoje têm dois filhos.

Associado a casos de grande impacto público como o Caso Monte Branco, o Processo Face Oculta ou os casos Portucale, BPN e Vistos Gold, e ter levado à prisão de figuras como José Sócrates, Ricardo Salgado, Isaltino Morais ou Duarte Lima, Carlos Alexandre afirma não ter medo.

"Se tivesse medo, não me levantava da cama, eu aceito o meu futuro e aceito o meu destino", disse o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal, em declarações à SIC a Setembro de 2016, garantindo que "está em paz com as decisões" que tomou enquanto juiz. "Mesmo quando essas decisões me trouxeram problemas, não me arrependo", acrescentou.

Admitindo que é um dos homens que mais conhece da "realidade" portuguesa, Carlos Alexandre refere que não está "sempre a pensar nisso". "Eu conheço muita da realidade económica de alguns negócios e de algumas operações bancárias. Conheço muito de algumas decisões politicas, de algumas decisões jurisprudência e o que se passa nos bastidores destas. Se isto é a realidade, então eu conheço-a", explicou, na altura Carlos Alexandre.

Na abertura da fase de instrução da Operação Marquês, pedida pela maioria dos advogados do processo, estão envolvidos um total de 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas -, acusados da prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira. Entre eles está o antigo primeiro ministro José Sócrates, acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos (GES) e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

Do outro lado do sorteio, Carlos Alexandre terá o juiz Ivo Rosa, com quem trabalha no TCIC desde 1 de Setembro de 2015. A convivência entre os dois juízes a quem pode ser atribuída a fase de instrução da Operação Marquês é caracterizada como fria e, em entrevista ao jornal Expresso, o "superjuiz" já referiu que não tem o número do colega e que nunca terá entrado no seu gabinete nem Rosa no dele.