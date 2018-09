Carlos Alexandre ou Ivo Rosa. Será um destes o juiz que vai decidir que arguidos da Operação Marquês vão a julgamento no caso de corrupção, fraude fiscal, entre outros crimes.

O sorteio electrónico para a distribuição da instrução no caso da Operação Marquês está agendado para as 16 horas desta sexta-feira, 28 de Setembro. A escolha recairá sobre Ivo Rosa ou Carlos Alexandre. O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) aceitou que qualquer dos advogados de defesa possa estar presente no sorteio e autorizou ainda que o momento seja filmado e fotografado por um operador de câmara e um repórter fotográfico da agência Lusa.



O sorteio irá ser feito através de um programa informático que irá determinar de forma aleatória qual dos dois juízes do Ticão (como é informalmente conhecido) irá conduzir a fase de instrução da Operação Marquês. O sorteio será realizado às 16h desta sexta-feira, confirmou fonte oficial daquele tribunal à SÁBADO.



O juiz de instrução do processo da Operação Marquês, Carlos Alexandre, não irá presidir ao sorteio electrónico. A SÁBADO confirmou isto mesmo na manhã desta quinta-feira num telefonema com uma fonte oficial do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).



O Ministério Público deduziu uma acusação contra 19 pessoas e 9 empresas, incluindo o ex-primeiro-ministro José Sócrates, o banqueiro Ricardo Salgado, e o ex-ministro Armando Vara.



No caso da Operação Marquês, quase todos os arguidos pediram abertura de instrução, exceptuando o ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado.



A escolha recairá sobre Carlos Alexandre ou Ivo Rosa já que estes são os únicos dois juízes a trabalhar no Tribunal Central de Instrução Criminal.



Carlos Alexandre acompanha o caso desde que foi aberto o inquérito-crime da Operação Marquês. Foi Carlos Alexandre quem avaliou a necessidade e aprovou a realização de todas as escutas telefónicas e operações de buscas ao longo do inquérito, tendo sido também ele a determinar a prisão preventiva de José Sócrates.



Os advogados de José Sócrates e Armando Vara contestaram o facto de Carlos Alexandre continuar à frente do processo existindo dois juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal. Segundo os arguidos, deveria existir um sorteio para a redistribuição aleatória do processo.

Na prática, os dois juízes revezam-se semana sim, semana não nos sorteios dos processos que entram no tribunal e era o juiz Carlos Alexandre que estava encarregado da distribuição esta semana. "Confirma-se que é o juiz Carlos Alexandre", indicou fonte da secretaria do TCIC após consultar a agenda. Porém, a SÁBADO sabe que Carlos Alexandre meteu dois dias de folga e não estará presente hoje, dia 27, nem amanhã, dia 28 de Setembro.