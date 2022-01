A escuta que envolve o juiz Ivo Rosa

Há quase três anos que as Brigadas de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) acompanhavam, a par e passo, a atividade de um grupo de traficantes que abastecia de haxixe uma parte da região de Lisboa. Os agentes acumularam horas de vigilância e de escutas telefónicas. Identificaram suspeitos e as suas ligações. Faltava-lhes o flagrante delito, uma oportunidade que surgiu de surpresa, a 15 de outubro de 2020.

Nessa madrugada, o grupo liderado por Telmo Monteiro, conhecido por "Xandi", abandonou a residência que tinha alugado em Albufeira e, numa localidade entre Faro e Olhão, carregou uma carrinha BMW série 5 cinzenta com 16 fardos de haxixe (um total de 546 kg) e uma carrinha Mercedes C63 com outros 14 fardos (477 kg). Depois seguiram a alta velocidade em direção a Lisboa, acompanhados por dois veículos de apoio.

Os agentes da PSP seguiam no seu encalço quando, ao quilómetro 133 da A2, passaram pela carrinha Mercedes parada na berma, com o pneu traseiro do lado direito rebentado, enquanto os seus ocupantes atiravam para a valeta da autoestrada os fardos de haxixe com a ajuda dos ocupantes de um dos carros de apoio. Depois de avisarem os colegas que vinham mais atrás, os polícias seguiram em perseguição do BMW, que viriam a encontrar também parado, ao quilómetro 85, perto da saída para Alcácer do Sal, com os ocupantes a descarregar os fardos de haxixe para a berma. O veículo também cedera ao peso da carga, que valeria 2 milhões de euros.