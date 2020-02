IVA da luz: Vem aí uma crise política?

Uma das propostas do PSD para baixar o IVA da eletricidade pode mesmo ser aprovada. O BE já tinha dito que não aprovava o corte nos gabinetes ministeriais proposto pelos sociais-democratas como contrapartida a esta descida. Mas há outra alternativa.





Os sociais-democratas têm outra proposta na qual a compensação orçamental se faz só com uma pequena redução do superávit, que continua nos 0,2%, mesmo descontada perda de receita desta baixa do IVA.E, como notou Rui Rio , numa declaração aos jornalistas, o PSD defende o excedente orçamental, mas a sua descida para os 0,2% não é algo que preocupe os sociais-democratas e pode ter o apoio da esquerda.Mariana Mortágua disse mesmo em plenário que parece "estar aberto um caminho para a viabilização [da proposta do PSD] nas votações da tarde".A bloquista diz que o seu partido não alinha "em dramatizações", numa alusão à ideia de que uma coligação negativa poderia levar a uma crise política. Ideia que foi alimentada por declarações de Pedro Nuno Santos e Augusto Santos Silva sobre os efeitos de o Governo ser obrigado a governar com uma perda de receita que rondará os 800 milhões por ano, a partir de 1 de outubro (a data a partir da qual a proposta do PSD prevê a descida deste imposto).Do lado do Governo, o secretário de Estado António Mendonça Mendes já veio abrir a porta a um adiar desta discussão, através de uma autorização legislativa, que permitiria que o assunto fosse tratado fora do Orçamento do Estado já depois de Bruxelas dar o seu parecer final sobre a matéria. Mas essa ideia do Executivo parece não ter colhido junto de PSD e BE.Por isso, resta saber como irá votar o PCP a proposta do PSD, uma vez que sem os votos dos comunistas a medida não passa.Fonte oficial do partido recusa, porém, para já fazer comentários.