Às 100 perguntas do juiz Carlos Alexandre, o primeiro-ministro, António Costa , respondeu "não" por 32 vezes. O juiz quis saber, por exemplo, se o primeiro-ministro falou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , ou com algum elemento da Casa Militar da Presidência sobre a investigação ao furto de Tancos . A tudo isto, Costa respodeu negativamente.No mesmo sentido foi a resposta do primeiro-ministro quando questionado sobre o conhecimento que teria acerca de uma eventual "concordância" dada pelo então ministro Azeredo Lopes à operação paralela da Polícia Judiciária Militar: "Não. Nem creio que isso pudesse ter acontecido. Como tive oportunidade de declarar à Comissão de Inquérito sobre o caso de Tancos, considero que o professor Azeredo Lopes sempre desempenhou com lealdade as funções de ministro da Defesa Nacional".Num questionário de 100 perguntas enviadas a António Costa, arrolado como testemunha do caso de Tancos pelo seu ex-ministro da Defesa e arguido Azeredo Lopes, o juiz perguntou ao primeiro-ministro quando e através de quem teve conhecimento do assalto e questiona-o se o assalto aos Paióis Nacionais de Tancos (PNT) foi tema de conversa com o Presidente da Republicam, Marcelo Rebelo de Sousa.O primeiro-ministro entendeu hoje proceder à divulgação pública integral das suas respostas às questões colocadas pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito do processo de Tancos, depois de terem sido "postas a circular versões parciais do depoimento"."Tendo sido postas a circular versões parciais do depoimento do primeiro-ministro como testemunha arrolada pelo professor doutor José Alberto Azeredo Lopes no chamado ?Caso de Tancos', entendeu o primeiro-ministro dever proceder à divulgação pública integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal, às 16h22 horas, do dia 4 de fevereiro de 2020", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do líder do executivo.O primeiro-ministro já respondeu por escrito, como testemunha, às perguntas formuladas pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito do processo do furto de armas na base de Tancos.Como testemunha arrolada pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o Conselho de Estado autorizou que o primeiro-ministro pudesse depor por escrito neste processo.