Tancos: Veja na íntegra as respostas de António Costa ao juiz Carlos Alexandre

O primeiro-ministro, António Costa, já respondeu às perguntas do juiz de instrução Carlos Alexandre sobre o processo de Tancos, num depoimento escrito a que pode aceder aqui Carlos Alexandre quis saber se o primeiro-ministro falou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ou com algum elemento da Casa Militar da Presidência sobre a investigação ao furto de Tancos, relata a Lusa.O depoimento escrito de 50 páginas tem data de terça-feira e com carimbo de entrada no Tribunal Central de Instrução Criminal datado de hoje.