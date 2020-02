PSD não desiste de baixa do IVA da eletricidade

Uma nova proposta cozinhada entre a esquerda e o PSD pode levar à descida do IVA da eletricidade. Mas para já o que há é a certeza de que o BE não aprovará a proposta que prevê compensar esta descida no IVA com um corte na despesa dos gabinetes ministeriais.





A disponibilidade do PSD para negociar foi anunciada pelo deputado social-democrata Duarte Pacheco, depois de a centrista Cecília Meireles querer esclarecer se a bancada laranja iria manter a proposta de descida da receita do IVA sem a aprovação de uma contrapartida.Duarte Pacheco assegurou que o PSD mantém como condição "a responsabilidade" de não baixar receitas sem compensar essa perda orçamental, mas abriu a porta a outra solução que reflita "a sensibilidade da maioria" no Parlamento.Para já, sabe-se que o BE não está de acordo com o corte das despesas dos gabinetes, mas votará todas as propostas para a descida do IVA da eletricidade.Da parte do Governo, tem havido dramatização nesta matéria. O ministro Pedro Nuno Santos chegou a dizer ao Expresso que o Executivo não estava disponível para governar "em qualquer cenário", tendo em conta a quebra de receita que implicaria a baixa do IVA na eletricidade pedida por toda a oposição.