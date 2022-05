Investigação SÁBADO sobre Madeleine McCann citada internacionalmente

"A investigação contra Christian Bruckner ainda está em curso e acho que encontrámos factos novos que nos dão a certeza de que ele é o assassino de Madeleine McCann", disse Hans Christian Wolters, procurador alemão que há dois anos apontou o nome de Bruckner como o principal suspeito do rapto e morte de Maddie, em declarações exclusivas à SÁBADO.





Wolfer que diz ter "a certeza" que Bruckner matou a jovem menina. "Temos a certeza que ele é o assassino da Madeleine McCann", afirmou.





A entrevista ao procurador alemão Hans Christian Wolters feita no âmbito da Investigação SÁBADO foi citada pelo jornal Daily Mail, um dos jornais de maior circulação no Reino Unido. O Daily Mail destaca a relutância de Wolters em negar que tinham sido encontradas novas provas na carrinha do principal suspeito na investigação, Christian Bruckner, de 45 anos, a cumprir uma pena de prisão por violação. jornal britânico Mirror aproveitou o artigo de investigação para complementar um artigo sobre todo o processo de investigação ao desaparecimento da criança. O Sun citou igualmente a SÁBADO, dando particular relevo ao facto de terem sido encontradas novas provas ligadas a Maddie McCan na caravana do alemão.A CNN Internacional, por sua vez, dá destaque às declarações deTambém na Alemanha, o programa que passou na terça-feira na CMTV foi amplamente citado, com o Zeit a escrever que há novas provas que reforçam a teoria de que Bruckner terá sido o assassino de McCann. O Die Welt escolhe tamb´m este como o principal ponto da notícia. Já a DW dá particular foco às certezas apresentadas pelos investigadores de que Bruckner é o assassino. Agence France Press citou também aA menina inglesa desapareceu a 3 de maio de 2007, há 15 anos. A criança, de 3 anos, passava férias com os pais na Praia da Luz, em Lagos, quando desapareceu.