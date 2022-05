PJ não acredita que Bruckner é o único culpado do caso Maddie

03 de maio Sofia Oliveira com Leonor Riso

As autoridades portuguesas não acreditam que Christian Bruckner tenha agido sozinho no caso Madeleine McCann. Na segunda parte da entrevista exclusiva dada pelo Procurador alemão à Investigação SÁBADO, vamos saber todas as respostas que Hans Christian Wolters dá a esta e outras questões, como, por exemplo, se a criança inglesa terá sido raptada para ser vendida, num crime que correu mal e terminou em homicídio. Para ver amanhã, sexta-feira, na CMTV, pelas 21h.





Na primeira parte desta investigação, conduzida por Sandra Felgueiras, na Alemanha, já revelámos que o Procurador alemão "não quer negar" terem sido encontrados vestígios de Madeleine dentro da autocaravana que Bruckner conduzia em Maio de 2007.A Investigação SÁBADO concluiu que existem demasiadas coincidências entre o desaparecimento de Madeleine e um assalto ocorrido seis meses depois a poucos quilómetros da Praia da Luz, mais concretamente, na Praia da Galé, em Albufeira.