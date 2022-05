Especial Investigação SÁBADO. Encontrados vestígios de Madeleine McCann na caravana de Bruckner

Descobrimos quais são as provas decisivas contra Christian Bruckner. O Procurador alemão Hans Christian Wolters afirma que a recente constituição do arguido pela justiça portuguesa só veio confirmar a sua tese. Uma entrevista para ver na CMTV, pelas 21h.

No dia em que se assinalam 15 anos sobre o desaparecimento de Madeleine Mccann, a SÁBADO esteve na prisão onde o principal suspeito do homicídio da crianca inglesa, Christian Bruckner cumpre 7 anos de cadeia pela violação da septuagenária Diana Menkes em 2005 na praia da Luz. Antes, falou com o procurador alemão que investiga o desaparecimento de Madeleine desde 2017, Hans Christian Wolters.