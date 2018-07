A Portugal Telecom foi privatizada, usada politicamente, acabando desmembrada. Chegou a distribuir milhões pelos accionistas, empregou cunhas e serviu o poder político. As revelações contidas em vários processos judiciais e documentos exclusivos revelados pelamostram agora toda a dimensão do saque.

Entretanto, na actual Altice, ainda há quadros experientes encostados na "prateleira", outros à espera de reforma em recepções de edifícios ou a fazerem outros trabalhos inadequados para as qualificações - eis a zona cinzenta de parte dos "excedentários" ou "dispensáveis" da PT. A denúncia é feita por Rita Garcia Pereira, a advogada que tem representado alguns trabalhadores após a compra da PT pela Altice. "Acompanho cinco situações de esvaziamento funcional ou atribuição de tarefas pouco condignas. Dois destes casos correm no Tribunal de Trabalho; os restantes estão em vias de correr. Os funcionários sentem que estão a ser alvo de assédio moral [vulgo mobbing]. Há quadros superiores nas portarias de edifícios, alguns deles abandonados", diz à SÁBADO.

Por temerem mais represálias, os trabalhadores aguentam até à rescisão por mútuo acordo. "Porque têm responsabilidades que não se compaginam com a mudança de vida e têm uma idade que, para as outras operadoras, não é muito convidativa para serem contratados", prossegue Rita Garcia Pereira. Quanto às idades dos atingidos, variam: podem estar à beira da reforma, com 60 anos, ou metade desta idade. "No caso das mulheres que insistem em ter mais do que um filho começa a ser problemático. Têm de responder aos emails e SMS’S, mesmo de licença, nos prazos que lhes são dados. A lógica é que as pessoas têm de estar sempre contactáveis." Uma lógica que "a gestão de Zeinal se esforçava por respeitar", ressalva. "Apesar de tudo, havia essa cultura de respeito, que agora se perdeu completamente."

Durante a presidência de Zeinal Bava, os desintegrados da estrutura orgânica concentraram-se no departamento de Gestão de Mobilidade Activa (GMA). Na prática, era uma gigantesca prateleira onde havia quem ocupasse o tempo a estudar ou a trocar receitas de culinária. O medo e o tédio dominavam então 200 visados (1,6% do total de trabalhadores da empresa), revelava a SÁBADO na edição de 23 de Outubro de 2014. Hoje em dia, estão reduzidos a metade; alguns inseridos na "unidade de suporte" (basicamente o mesmo que a GMA) ou na "unidade de trabalhos temporários" (contagem e arquivamento de documentos, por exemplo). A maioria, mais de 50%, encontra-se em casa há quase um ano. Recebe vencimento sem se apresentar ao serviço, abrangida pela "não prestação de assiduidade ao posto de trabalho", segundo apurou a SÁBADO junto de fonte sindical. A mesma fonte alerta ainda que o universo de 9.000 quadros da PT no activo continuará a ser sucessivamente reduzido, a pretexto da inovação tecnológica.

Por tudo isto e pelo inverso – por exemplo, a mobilidade funcional de pessoas que giram entre categorias e são premiadas com ligeiros aumentos salariais –, Rita Garcia Pereira vaticina: "Dentro de alguns anos a PT [actual Altice Portugal] vai estar pior do que estava mesmo após Zeinal Bava. Tenho um parti pris com fundos de investimento, acho que não criam e só desmembram."



