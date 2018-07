Benfica não reconhece competência a auditoria feita pela FPF

Encarnados aguardam análise das autoridades competentes

O Benfica assegura que a fuga de informação dos contratos dos jogadores que caíram na Internet não resulta de uma falha interna.

Fonte oficial dos encarnados disse ao Record que "serão as autoridades competentes que analisarão a origem das fugas de informação na sequência da queixa apresentada pelo Benfica".



"Nunca seria uma alegada auditoria forense feita por um responsável interno de uma qualquer instituição em causa própria a ter essa competência. Se o que é relatado na notícia publicada pela revista SÁBADO de que essa auditoria provava que o documento chegou à Liga de Clubes e à Federação Portuguesa de Futebol não é igual ao que foi divulgado no blogue Mercado de Benfica, então essa informação e essa conclusão são falsas", concluiu.



A SÁBADO avançou esta quarta-feira que uma auditoria forense feita pelo director de teconlogia da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Hugo Freitas, concluiu que a fuga de informação dos contratos dos jogadores Facundo Ferreyra e Nicolás Mora, publicados pelo blogue "mercadodebenficapolvo", não teve origem na instituição.



O documento descreve dois pormenores, os quais aponta para a Liga e o próprio Benfica como a origem das fugas de informação. "A comparação entre o ficheiro existente no site mercadodebenfica e a versão enviada pela Liga para a FPF dita que não são o mesmo ficheiro", escreveu Hugo Freitas.



De acordo com a auditoria, "a Federação Portuguesa de Futebol não recebe directamente" do Benfica os contratos. Estes são "enviado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional por email para uma conta da FPS". Porém, sublinhou Hugo Freitas, os mesmos são remetidos comprimidos, mas "com uma password fraca". Ainda por cima, a palavra-passe de acesso "é enviada para para os serviços da FPF de forma pouco segura", dando como exemplo uma troca de mensagens no Facebook, na qual alguém da Liga avisa o seu intelocutor na Federação que irá enviar documentos com "processos de jogadores", divulgando nessa mesma mensagem a passaword de desincriptação dos ficheiros.