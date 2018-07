Operadora garante cumprir com todas as obrigações perante os trabalhadores, considerando que a assinatura de um acordo colectivo com todos os sindicatos foi um passo histórico

A Altice Portugal garantiu, esta quinta-feira numa nota enviada à SÁBADO, cumprir com todas as obrigações com os trabalhadores. Respondendo às críticas da advogada Rita Garcia Pereira, a operadora admitiu a existência dos dois casos, referindo, porém, que os "trabalhadores aceitaram a dispensa, estando o processo a decorrer em Tribunal". "Em relação às restantes acusações feitas por terceiros, a Altice Portugal repudia-as veementemente garantindo que não só respeita a lei, como se pauta por uma conduta de grande rigor e sempre de uma tentativa primeira de atingir o consenso com os seus colaboradores", acrescentou ainda a empresa.



Na mesma nota, a empresa sublinha que a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho por todas as estruturas sindicais que representam os trabalhadores da Altice Portugal foi histórico e inédito". Dizendo ter existido por parte dos sindicatos "abertura, flexibilidade e empenho" em todo este processo. "Além de aumentos salariais, este Acordo Coletivo de Trabalho, consagra o acréscimo de um dia de férias, indexado à assiduidade, reforça ainda a proteção da parentalidade (com a adoção de uma licença parental interpolada), da conciliação entre a vida pessoal e profissional reforçadas na recente revisão, e de adicionais medidas de responsabilidade social, entre outras", referiu a empresa no documento enviado à SÁBADO.



Em declarações à SÁBADO, Rita Garcia Pereira tinha afirmando ainda existirem quadros experientes encostados na "prateleira", outros à espera de reforma em recepções de edifícios ou a fazerem outros trabalhos inadequados para as qualificações. A Altice refuta a acusação, dizendo ter "as suas prioridades claras e a estabilidade dos Recursos Humanos é uma delas. Para a Altice Portugal, é clara e inequívoca a aposta nos trabalhadores e no compromisso com a empregabilidade, a gestão responsável de Recursos Humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera".