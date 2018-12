Os inspectores da Polícia Judiciária (PJ) vão avançar com uma greve que vai "parar a máquina". À SÁBADO, Ricardo Valadas, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC), explicou que a greve acontecerá no início de 2019 e terá um mínimo de dois dias, podendo prolongar-se até 16 dias, afectando "toda a estrutura da PJ".



"A greve vai causar a paragem completa das principais investigações em curso, nomeadamente terrorismo e corrupção", explicou o líder sindical. Concertado pela ASFIC, mas que afectará todos os parceiros sindicais, o protesto foi marcado esta quinta-feira em assembleia-geral com mais de 90% de votos a favor. "De momento, estamos a articular com os sindicatos parceiros. Ainda estamos a definir uma série de medidas", acrescentou.



"Vai ter um impacto muito significativo", salientou. De acordo com o Valadas, no cerne da greve está o "incumprimento da parte da ministra da Justiça e do Governo" no que toca à "reposição dos descongelamentos [à semelhança dos professores] e a revisão dos estatutos e lei orgânica".



Na mesma assembleia, foi aprovada outra medida. No início do ano, durante o período de um mês, profissionais da PJ não vão trabalhar em horário expediente, só das 9h00 às 17h00. "A não haver resposta da tutela, vamos parar a máquina", atirou.