Muitas livrarias não estão a conseguir responder aos elevados pedidos de vouchers de manuais escolares gratuitos, numa situação que se está a revelar preocupante perto do início do arranque do ano lectivo.

Diversas livreiros queixam-se, segundo o Jornal de Notícias, em particular dos livros da Porto Editora, que admite não estar a conseguir corresponder ao volume de pedidos da última semana, causado pelo atraso da entrega dos vouchers às famílias, que levou a uma procura intensa neste período.

Paulo Gonçalves, da editora em questão, confessa ao jornal que a companhia tem tido dificuldades: "O sistema de vouchers está a servir famílias de mais de meio milhão de alunos. Com os atrasos que se verificam, temos grande parte dessas encomendas a serem feitas num curtíssimo período de tempo", afirma, garantindo que a editora demora no máximo quatro dias úteis nas entregas. Este acrescenta ainda que stock editorial está disponível, mas os constrangimentos e atrasos colocam imensa pressão na "distribuição e retalho".

Desta forma, muitos alunos vão começar as aulas este ano lectivo sem os seus manuais escolares. Alguns pais e encarregados de educação lembram ao diário que os professores dão tolerância durante os primeiros dias, mas começam a marcar falta de material pouco tempo depois.

"Fiz uma encomenda na segunda-feira e ainda não chegou. E a Porto Editora não dá prazos", queixa-se Glória da Silva da Livraria Lusíada, em S. João da Madeira, sobre uma encomenda de quase 90 livros de manuais do 1.º ao 6.º ano de escolaridade. "Há sempre atrasos, mas nunca como este ano", esclarece.

Em Lisboa, segundo o jornal, muitas livrarias ameaçam deixar de aceitar os vouchers dos manuais gratuitos caso não recebam o reembolso até Outubro. É o caso de Arshad Gafar, proprietário da livraria Isabsa, que só está a aceitá-los até dia 29 de Setembro, uma vez que até já teve de pedir um empréstimo para conseguir pagar às editoras. "Já não tenho capacidade para mais", lamentou-se.



Esta falta de liquidez e impossibilidade de endividamento também está a atrasar as entregas dos manuais: muitos livreiros já não têm capacidade para sustentar o endividamento causado pelo esgotamento do stock e não podem aguardar pelo reembolso dos livros.

O Ministério da Educação garantiu que "as transferências para as escolas têm início este mês, de acordo com as verbas que forem solicitadas pelas escolas para fazerem o pagamento às livrarias". Estas depois devem aguardar na plataforma Mega que lhes seja atribuído um número de compromisso por cada venda para que possam apresentar as facturas às escolas. Só depois desta facturação e das transferências serem recebidas pelas escolas, é que os livreiros serão reembolsados.