Inquérito por suspeita de violência doméstica contra Sebastião Bugalho foi arquivado

O inquérito por suspeita de violência doméstica contra o ex-jornalista e comentador Sebastião Bugalho foi arquivado, por falta de provas.





Segundo avança a Visão , a ex-namorada, que seria a vítima neste processo, apesar de ter prestado declarações, não ajudou no inquérito, revelou o Ministério Público.O despacho refere ainda que "as testemunhas ouvidas não presenciaram agressões físicas, nem relataram factos que integrem crime de ameaça ou crime de injúrias". Todas as agressões foram negadas por Sebastião Bugalho.