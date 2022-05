Augusto Santos Silva no Brasil para as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai representar Portugal nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa no Brasil, um programa com várias iniciativas culturais, considerando "muito importante" que o parlamento esteja associado a esta celebração.





De acordo com o programa oficial desta deslocação ao Brasil, que decorre a partir de hoje e até sábado, o presidente da Assembleia da República estará quinta-feira em Brasília, sexta-feira em Curitiba e sábado em São Paulo."O 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, é comemorado em vários países. Eu terei o gosto e a responsabilidade de representar Portugal nas comemorações que este ano se desenrolam no Brasil com a participação e a coorganização da embaixada portuguesa em Brasília", refere Augusto Santos Silva num vídeo a propósito daquela que será a sua primeira visita oficial.Fonte oficial do gabinete adiantou à agência Lusa que o presidente da Assembleia da República é acompanhado nesta viagem por uma delegação parlamentar constituída pelo deputado do PS João Pedro Matos Fernandes, em representação da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e pelo deputado do PSD Maló de Abreu, eleito pelo círculo fora da Europa, tal como Santos Silva."É muito importante que todos nós estejamos associados a esta celebração da nossa língua comum e é muito importante também que o parlamento, que nos representa a todos, esteja associado a esta comemoração", considera a segunda figura do Estado.A primeira paragem de Santos Silva será em Brasília, na quinta-feira, precisamente o Dia Mundial da Língua Portuguesa, onde visita o congresso brasileiro e se reúne com os respetivos presidentes.Da parte da manhã, o presidente da Assembleia da República tem um encontro com o presidente da Câmara dos Representantes do Brasil, deputado Arthur Lira, seguindo-se a inauguração da exposição "A bagagem do viajante".Já de tarde, encontro marcado com presidente do Senado Federal do Brasil, senador Rodrigo Pacheco e depois um concerto do grupo "Reco do Bandolim e Choro Livre", terminando este dia com uma conversa com Pilar Del Río e Carlos Reis, a propósito da celebração do Centenário de José Saramago.Na sexta-feira, Santos Silva chega a Curitiba, tendo na agenda uma vista ao Museu do Holocausto e, depois, a inauguração da Cátedra José Saramago, na Universidade Federal do Paraná, onde assistirá ainda à aula inaugural.Para sábado, o último dia desta visita oficial, está prevista a participação de Santos Silva num evento comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, onde assiste a uma apresentação teatral pela companhia Pia Fraus."As comemorações este ano no Brasil do Dia Mundial da Língua Portuguesa inscrevem-se, por sua vez, num programa muito forte que vai reforçar imenso a fraternidade entre Portugal e o Brasil. Refiro-me à comemoração do segundo centenário da independência do Brasil, à comemoração do centenário da travessia aérea do atlântico sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral e também naturalmente às comemorações do primeiro centenário do nascimento do Nobel da literatura José Saramago", refere ainda Santos Silva no vídeo.