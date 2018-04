As autoridades suspeitam de resultados combinados em benefício do Benfica, através de abordagens, por parte de intermediários, a jogadores adversários para facilitarem. Vários jogadores estarão a ser monitorizados. Além disso, SMS e mensagens trocadas entre investigados estão entre os indícios recolhidos pela PJ.



O semanário apurou ainda que as autoridades suspeitam que as denúncias anónimas que chegaram à Procuradoria-Geral da República esta semana terá sido da autoria do próprio Benfica. Fonte judicial ao Expresso garante que o gabinete de crise das águias também está a ser investigado, especialmente pelo modo de actuar deste gabinete.

Todos os 163 jogos realizados pelo Benfica no campeonato nas últimas cinco temporadas - desde 2013/14, primeiro ano do tetra, até à 31.ª jornada da edição actual - estão a ser alvos de investigação da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP), avança o semanário Expresso este sábado.