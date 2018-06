As buscas efectuadas ao Estádio da Luz na terça-feira resultaram em quatro arguidos, confirmou fonte oficial da Polícia Judiciária ao Expresso. As buscas ocorreram no âmbito de suspeitas de branqueamento de capitais e fraudes fiscais.

O caso estará a ser investigado pela secção de branqueamento de capitais da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ.



Esta quarta-feira o Jornal de Notícias avançou que o "Ministério Público e a Polícia Judiciária realizaram novas buscas ao Benfica", na terça-feira, por "suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais". De acordo com o jornal, a investigação procura "esclarecer se os montantes facturados por várias empresas ao Benfica tinham na sua base efectivas prestações de serviços ou se foram apenas uma forma de justificar a saída de alguns milhões de euros das contas dos encarnados".

Ao Expresso, a Procuradoria Geral da República confirmou "a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo MP do DIAP de Lisboa".

Já o departamento de comunicação do Benfica garantiu que o "clube não fará nenhum comentário. É um processo que resulta de uma denúncia anónima e que envolve terceiros".