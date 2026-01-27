Sábado – Pense por si

Indiscretos: há mais boys e tachos do Chega em Albufeira

E ainda o estranho caso da fotógrafa do CDS-PP e os secretários de Estado que continuam a pedir ajuda para a renda

O Chega conseguiu três câmaras nas Autárquicas de outubro e Albufeira foi uma delas. Rui Cristina assumiu a presidência e já está enredado em polémicas de boys e tachos que o Chega tanto critica nos outros. A vereação do Chega foi buscar para adjunta. Chama-se Sara Cristina e estava como técnica superior na câmara de Loulé. Houve mais: Rui Cristina também nomeou um boy do Chega, no caso Hugo Aires, para diretor do Departamento de Projetos e Edifícios Municipais. O caso é ainda mais insólito porque Hugo Aires fora eleito pelo Chega para a assembleia municipal.

