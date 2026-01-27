D. João II, o maquiavélico

D. João II foi o rei que abriu a porta para as grandes descobertas e conquistas, casos da Índia e do Brasil, e cujos louros o seu sucessor, D. Manuel I, iria recolher. E ainda: quando pais e filhos sofrem de hiperatividade e défice de atenção: reportagem nas obras do teatro S. Carlos.

Teve o cognome de Príncipe Perfeito, porque englobava todas as áreas de governação: centralizou o poder nele, conseguiu afastar Castela dos interesses expansionistas e não olhou a meios para atingir os seus fins, assassinando com as próprias mãos um rival, o duque de Viseu. Mas escrever sobre o reinado de D. João II é falar sobre o Tratado de Tordesilhas, de 1494, no qual Portugal e Espanha dividiram o mundo entre si. O documento, classificado como Memória do Mundo pela UNESCO, “dorme na Torre do Tombo”, como diz o diretor da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Luís Filipe Santos. Para o tema de capa desta edição, a jornalista Susana Lúcio pôde vê-lo ao vivo, e ficou emocionada, pois "olhar para o pergaminho com mais de 530 anos torna a história de Portugal mais real". O diretor explicou-lhe que "é raro sair da caixa-forte”, acrescentando que têm "um fac-símile que é apresentado nas exposições”.