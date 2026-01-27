Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres
27 de janeiro de 2026 às 23:00

D. João II, o maquiavélico

D. João II foi o rei que abriu a porta para as grandes descobertas e conquistas, casos da Índia e do Brasil, e cujos louros o seu sucessor, D. Manuel I, iria recolher. E ainda: quando pais e filhos sofrem de hiperatividade e défice de atenção: reportagem nas obras do teatro S. Carlos.

Teve o cognome de Príncipe Perfeito, porque englobava todas as áreas de governação: centralizou o poder nele, conseguiu afastar Castela dos interesses expansionistas e não olhou a meios para atingir os seus fins, assassinando com as próprias mãos um rival, o duque de Viseu. Mas escrever sobre o reinado de D. João II é falar sobre o Tratado de Tordesilhas, de 1494, no qual Portugal e Espanha dividiram o mundo entre si. O documento, classificado como Memória do Mundo pela UNESCO, “dorme na Torre do Tombo”, como diz o diretor da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Luís Filipe Santos. Para o tema de capa desta edição, a jornalista Susana Lúcio pôde vê-lo ao vivo, e ficou emocionada, pois "olhar para o pergaminho com mais de 530 anos torna a história de Portugal mais real". O diretor explicou-lhe que "é raro sair da caixa-forte”, acrescentando que têm "um fac-símile que é apresentado nas exposições”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Caso Casas Casa Casa do Artista Portugal UNESCO Luís Filipe Tordesilhas São Carlos Castela
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

D. João II, o maquiavélico