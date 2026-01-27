Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
27 de janeiro de 2026 às 23:00

A maternidade de plantas

Plantas em casa dos outros são passeios no parque e foi preciso matar a primeira para o entender

Não me perguntem como mas a vida trouxe-me até aqui: sou madrasta de plantas. Até aqui, ficam a saber, era-o secretamente. A maioria dos meus amigos não sonha ainda, mas eu não mudei só de casa, mudei de vida e, aparentemente, de personalidade. A prova? Tenho um jardim de inverno e não tenho vergonha de o dizer.

Tópicos A Madrasta irmã irmão Plantas
