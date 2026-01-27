Sábado – Pense por si

Germano Almeida
O mal menor para adiar a grande cisão

O próximo Presidente da República deverá ser António José Seguro. A rejeição de André Ventura baixou consideravelmente nos últimos dois anos, mas ainda se situa acima dos 60%. O caminho de Seguro para Belém está, por isso, aberto. Ventura pode surpreender e atingir, a 8 de fevereiro, um valor na casa dos 40%. Se assim for, a segunda volta revelará dois vencedores: Seguro ganha a Presidência, o líder do Chega obtém patamar eleitoral que o pode colocar acima de Luís Montenegro. Ainda não é a rutura, mas já será um grande abalo para o regime.

Seguro surge como um mal menor. Não entusiasma, mas não assusta. Não resolve, mas não compromete. Num tempo de berraria e polarização, o triunfo de António José Seguro mostrará que ainda há espaço para uma espécie de "maioria silenciosa" que, não sendo vocal no dia-a-dia das redes e dos comentários televisivos, ainda prefere a estabilidade à confusão, a previsibilidade à aventura, a verdade aborrecida à demagogia ilusória. Sobretudo para Belém. O governo será outra conversa.

