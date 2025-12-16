Sábado – Pense por si

Indiscretos: Duarte Cordeiro mudou de ideias (e já tem contratos públicos)

Ex-ministro do Ambiente tem consultora na área do Ambiente. E ainda a grande coincidência entre Marques Mendes e o jornalista Luís Rosa.

Em maio de 2024, o que ia fazer com a consultora de gestão (Racord), que criara com a mulher depois de sair do Governo. Respondeu-nos que não ia haver conflitos nem dúvidas: “Não terei qualquer contrato com o setor público.”

José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

Germano Almeida
Adeus, América

Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.

