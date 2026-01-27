Sábado – Pense por si

Portugal

Sexo, mentiras e extorsão: a burla amorosa que dispara nas redes

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00

André conheceu uma asiática no Tinder e após a videochamada íntima foi ameaçado por WhatsApp. Casos como este multiplicam-se: a APAV regista uma subida acima de 90%, entre 2024 e 2025.

A probabilidade de André ser burlado a 12 mil km de Lisboa, a partir de uma rede das Filipinas, disparou numa fase em que estava emocionalmente vulnerável. Tinha acabado um namoro de cinco meses e procurava algo casual, porventura com uma mulher estrangeira. Encontrou-a numa app de encontros: era asiática, tinha pele aveludada, lábios finos e cabelos lisos pelos ombros. Vivia naquele arquipélago do Pacífico e falava inglês, mas mal.

