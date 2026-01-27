Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
27 de janeiro de 2026 às 23:00

Futuros radiosos

Se, nesta segunda volta, André Ventura não crescer significativamente para lá dos seus territórios tradicionais, sobretudo contra um candidato socialista, a “liderança da direita” só servirá como ornamento.

ANDRÉ VENTURA cumpriu a missão da primeira volta das presidenciais: passar à segunda. A derrota, agora, não será problemática. Excepto, claro, se estivermos a falar de uma derrota humilhante.

Tópicos voto Eleições presidenciais Regresso a Casa Eleições André Ventura CHEGA António José Seguro Estados Unidos Europa União Nacional Rádio e Televisão de Portugal The Atlantic Argélia Rússia
