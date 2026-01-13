Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: o Tutti Frutti não trava ninguém

SÁBADO
SÁBADO 13 de janeiro de 2026 às 23:00

E ainda o secretário de Estado que tem novo romance, o presidente de junta que foi para a EGEAC e o estado a que o Estado chegou

O ex-deputado do PSD Carlos Eduardo Reis está acusado de 22 crimes no caso Tutti Frutti, de corrupção ativa a prevaricação. Nada que o trave. Tem arregimentado apoios locais e prepara-se para tentar conquistar a poderosa distrital de Braga.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casas Mãe Corrupção Ficção Tutti Frutti Partido Social Democrata Barbacena Brasil Lisboa Porto Alberto Santos Carlos Moedas Carlos Eduardo Reis
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Indiscretos: o Tutti Frutti não trava ninguém