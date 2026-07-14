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Indiscretos: crises em Portugal? Longe da vista, longe do coração!

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SÁBADO 23:00
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E ainda a vitória de Vitinha a Hugo Soares, Berardo a contratar Cunha Vaz e o vereador de (alguns) desportos.

Em tempo de crise na educação, com o caos na correção dos exames nacionais, e o País em estado de alerta por causa do calor, o primeiro-ministro foi três vezes ver o Mundial de Futebol, duas aos EUA, outra ao Canadá. Já em Almada, a autarca socialista Inês de Medeiros foi de férias e deixou o município a braços com um problema de falta de água. O concelho teve falhas graves no fornecimento, que obrigaram os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) a ativar o plano de contingência e a criar um gabinete de crise. Água nas torneiras nem por isso, já Museu da Água, esse, não falta – foi inaugurado em Almada em outubro de 2023.

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