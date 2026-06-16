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Indiscretos: a incrível mulher de Diogo Feio

23:00
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E ainda a viragem à direita da SIC, os motoristas que se precisam no Governo e o petróleo que Isaltino Morais descobriu em Oeiras

Não é por acaso que Diogo Feio é um comentador televisivo tão pró-Governo. O seu partido, o CDS, está lá, e é um Governo que tem nomeado a sua mulher para vários cargos. Marta Feio é do PSD e é uma mulher incrivelmente versátil: esteve na Tabaqueira e passou pela indústria dos cimentos até ser nomeada pelo Governo vogal do conselho diretivo da AIMA.

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