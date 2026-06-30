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Indiscretos: O destaque de Catarina Gamboa no PS Lisboa

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SÁBADO 23:00
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E ainda o PSD a tratar mal Sá Carneiro, a saída de Nuno Coblanco da Secretaria de Estado da Cultura e os arguidos da Madeira que faturam milhões.

São fotografias publicadas nas redes sociais da conta “PS na CML”, que divulga a atividade dos vereadores do partido na câmara de Lisboa. Neste caso, a presença no desfile das marchas na noite de Santo António. Problema: Catarina Gamboa, mulher de Pedro Nuno Santos, contratada por Alexandra Leitão para sua assessora (€3.950 mais IVA), parecia na verdade uma vereadora. Veja-se na foto à esquerda: está entre a nº 1 (Alexandra Leitão) e o nº 2 (Sérgio Cintra) da vereação. Talvez por expor demasiado o peso de Catarina Gamboa, a foto da direita foi entretanto apagada do Facebook do “PS na CML”.

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