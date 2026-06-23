Indiscretos: filho de Durão Barroso promovido no Governo

E ainda a união improvável entre Alexandra Reis e Bernardo Blanco. E como Rui Cristina (CH) contrata os seus pela "qualidade"

Luís Durão Barroso tem estado em gabinetes do executivo de Luís Montenegro. Foi técnico especialista do ministro Miranda Sarmento e, mais recentemente, chefe de gabinete de Maria Lúcia Amaral no Ministério da Administração Interna.



Filho de Durão Barroso e Miranda Sarmento DR

Agora, foi promovido por Miranda Sarmento a subdiretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, o gabinete de estudos do Ministério das Finanças. Segundo um despacho de nomeação, começou a trabalhar dia 15 de junho. O verdadeiro elevador social-democrata.

Agora é que vai ser, Renata?

Após ganhar notoriedade nas legislativas de 2022 (candidata pelo MAS), Renata Cambra quer fundar um partido: o Trabalhadores Unidos (TU). Entregou as assinaturas, mas teve problemas com algumas expressões nos estatutos. Corrigiu e entregou a nova versão dia 16. Será desta?

Rui Cristina (CH) contratou os seus pela "qualidade"

A câmara de Albufeira, do Chega, adjudicou um festival de 239 mil euros à empresa de um elemento ligado à campanha, noticiou a SÁBADO. O presidente Rui Cristina não respondeu, mas reagiu nas redes: “Comigo a regra é clara: poupar dinheiro sem baixar a qualidade. E ainda fui acusado de contratar uma empresa ligada a uma pessoa que participou na minha campanha.”

Alexandra Reis e Bernardo Blanco: união improvável

Em tempos, Alexandra Reis, antiga secretária de Estado do Tesouro de um executivo PS, sentava-se à mesa da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP. O motivo: ter recebido uma indemnização de meio milhão de euros para a gestora sair da empresa. Na trincheira oposta, Bernardo Blanco, então deputado da IL, confrontava-a. Foi nessa CPI que se mediatizou como miúdo-estrela do parlamento.

Volvidos três anos, trabalham juntos no universo empresarial da firma de capital de risco L’or Strategic Investment Group (LSIG), onde Miguel Frasquilho lidera o conselho consultivo. O mundo dá mesmo muitas voltas.