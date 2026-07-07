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Indiscretos: o amor que sobreviveu à tragédia política

SÁBADO/Lusa 23:00
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E ainda Chicão a ser bidoutor, o ministro da Reforma no Instagram e o SEF a quem o desmantelou.

Mafalda Livermore deixou a administração dos Serviços Sociais em Lisboa quando rebentou o escândalo: uma reportagem da RTP mostrava-a como proprietária de imóveis que serviam de habitação clandestina para imigrantes. Era ainda suspeita de usurpação de funções, como jurista. A militante do Chega, e muito próxima de Bruno Mascarenhas, anunciou também que se desfiliava. Perdeu o emprego, a militância, mas não o namorado. O amor sobreviveu à tragédia política e mediática e Bruno e Mafalda mostraram-se tão apaixonados como antes no Rock in Rio, no stand da câmara de Lisboa. 

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